Galatasaray'ın Lookman rövanşı

Menajer Gardi, hücum hattı için Manchester City'den Omar Marmoush'u önerdi ancak G.Saray'ın ilk tercihi Nijeryalı yıldız oldu. Sarı-kırmızılılarda hedef; Lookman'ı bitirip psikolojik üstünlüğü tekrar ele geçirmek

Olimpiyat'ta oynanan derbiyi kaybedip Süper Kupa'yı Fenerbahçe'ye teslim eden Galatasaray, psikolojik üstünlüğü tekrar ele geçirmek için çözümü transferde buldu.

Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibinin ilgilendiği ve masada olduğu Ademola Lookman için tekrar düğmeye bastı. Salı akşamı İtalya'nın yolunu tutan Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Milano'da menajer George Gardi ile buluştu.

Gardi, hücum hattı için Manchester City'den Omar Marmoush'u önerdi ancak sarı-kırmızılıların ilk tercihi Lookman oldu.


TAPU FİYATI 45 MİLYON EURO!

Fenerbahçe ile transfer yarışına girmeye hazırlanan Galatasaray cephesi, Atalanta'nın kapısını çaldı. Yıldız oyuncunun 45 milyon Euro'luk bonservis bedelinde indirim için pazarlıklara başlandı.

Sol açık, sağ açık ve forvet arkası oynayan Nijeryalı yıldız ise kariyerine Türkiye'de devam etmenin şartını çift haneli yıllık ücret olarak belirledi.

Osimhen'le milli takımda birlikte oynayan 28 yaşındaki Lookman, Atalanta ile bir buçuk yıl kalan sözleşmesini uzatmadı ve ocak ayında ayrılmaya hazır durumda.

