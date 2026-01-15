15 Ocak
Beşiktaş-Keçiörengücü
20:30
15 Ocak
Erzurumspor-Rizespor
2-076'
15 Ocak
Eyüpspor-Iğdır FK
15:30
15 Ocak
Bodrum FK-Konyaspor
18:00
15 Ocak
Augsburg-Union Berlin
22:30
15 Ocak
Burgos CF-Valencia
23:00
15 Ocak
Racing Santander-Barcelona
23:00
15 Ocak
Verona-Bologna
20:30
15 Ocak
Como-AC Milan
22:45
15 Ocak
Anderlecht-Gent
22:30

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta Alexandrova ile eşleşti

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, 2026 Avustralya Açık ilk turunda 11 numaralı seribaşı Ekaterina Alexandrova ile eşleşti.

calendar 15 Ocak 2026 14:20
 Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta adını ana tabloya yazdıran milli tenisçi Zeynep Sönmez, ilk turda Rus tenisçi Ekaterina Alexandrova ile karşı karşıya gelecek.

Organizasyon tarafından yapılan açıklamada, kadınlar dünya sıralamasının 112. basamağında yer alan 23 yaşındaki Zeynep, Melbourne kentinde düzenlenecek turnuvanın ilk turunda 11 numaralı seribaşı Rus raket Ekaterina Alexandrova ile karşılaşacak.

2026 Avustralya Açık ilk tur maçları, 18 Ocak Pazar günü başlayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
