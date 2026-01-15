15 Ocak
Beşiktaş-Keçiörengücü
20:30
15 Ocak
Erzurumspor-Rizespor
2-076'
15 Ocak
Eyüpspor-Iğdır FK
15:30
15 Ocak
Bodrum FK-Konyaspor
18:00
15 Ocak
Augsburg-Union Berlin
22:30
15 Ocak
Burgos CF-Valencia
23:00
15 Ocak
Racing Santander-Barcelona
23:00
15 Ocak
Verona-Bologna
20:30
15 Ocak
Como-AC Milan
22:45
15 Ocak
Anderlecht-Gent
22:30

2026 Dünya Kupası'na 500 milyon bilet talebi

2026 FIFA Dünya Kupası için 33 günde 500 milyondan fazla bilet talebi yapıldı.

calendar 15 Ocak 2026 14:17
Haber: AA, Fotoğraf: AA
2026 Dünya Kupası'na 500 milyon bilet talebi
2026 FIFA Dünya Kupası için 500 milyondan fazla bilet talebinde bulunuldu.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre ABD, Meksika ve Kanada'nın birlikte düzenleyeceği turnuvayı statlarda izlemek isteyen taraftarların son 33 gün içindeki başvuruları sonucunda 500 milyondan fazla bilet talebi alındı.

En fazla başvuruda bulunan ülkeler arasında ev sahibi ABD, Meksika ve Kanada'nın yanı sıra Almanya, İngiltere, Brezilya, İspanya, Portekiz, Arjantin ve Kolombiya yer aldı.



Taraftarlar, bilet başvurularının sonuçları hakkında en erken 5 Şubat'ta mail yoluyla bilgilendirilecek.

Bu satış aşamasında en çok rağbet gören maçın, 27 Haziran Cumartesi günü Miami'de oynanacak Kolombiya-Portekiz karşılaşması olduğu duyurulurken ilk 5'i tamamlayan diğer müsabakalar ise 18 Haziran Perşembe günü Guadalajara'da yapılacak Meksika-Güney Kore maçı, 19 Temmuz Pazar günü New York/New Jersey'deki final, 11 Haziran Perşembe günü Mexico City'de Meksika ile Güney Afrika arasında oynanacak turnuvanın açılış maçı ve 2 Temmuz Perşembe günü Toronto'da yapılacak son 32 mücadelesi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen FIFA Başkanı Gianni Infantino, "Bir aydan biraz fazla bir sürede yarım milyar bilet talebi, sadece bir istek değil, küresel bir mesajdır." ifadesini kullandı.

ABD, Meksika ve Kanada'nın organize edeceği 23. Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
IAB
