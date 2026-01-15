Toronto Raptors ve Atlanta Hawks, Anthony Davis ihtimalinden tamamen vazgeçmiş değil.ESPN'den Shams Charania'nın Çarşamba günü aktardığına göre, Dallas Mavericks son dönemde Davis'le ilgilenen birçok takımla takas görüşmelerini yeniden başlattı. Bu takımlar arasında Raptors ve Hawks da bulunuyor.Mavericks yönetimi, elinden çıkarmayı düşünmesi halinde Davis'i şu an düşük değerden mi takas edeceği yoksa beş kez All-NBA seçilen yıldızın tamamen sağlığına kavuşmasını bekleyip Kyrie Irving ve Cooper Flagg ile birlikte sahadaki performansını mı görmek istediği konusunda ikilem yaşıyor.Söz konusu üçlü henüz birlikte forma giymedi. Irving, Mart ayında yaşadığı ön çapraz bağ (ACL) sakatlığından sonra iyileşme sürecini sürdürüyor. Davis ve Flagg'in birlikte oynadığı maçlarda Dallas 10 galibiyet – 10 mağlubiyetlik bir derece yakalarken, takımın genel performansı 15-25 ile bunun oldukça gerisinde kaldı.Davis'in 5 Şubat'taki takas son tarihine kadar forma giymesi beklenmiyor. Ancak Salı günü bir uzmandan alınan ikinci görüş, 32 yaşındaki oyuncunun ameliyat olmasına gerek olmadığını doğruladı.On kez All-Star seçilen ve beş kez All-Defensive Team'e giren Davis için takas yapmak, sakatlık geçmişi nedeniyle risk barındırsa da, sağlıklı bir Davis'in herhangi bir takımın savunma seviyesini ciddi şekilde yukarı çekeceği değerlendiriliyor.Özellikle Toronto Raptors, pivot Jakob Poeltl'in devam eden sırt sakatlığı nedeniyle klasik bir uzun oyuncudan yoksun durumda. Atlanta Hawks ise Trae Young'ı Washington Wizards'a göndermesinin ardından takım savunmasına daha fazla odaklanmış bir yapı kurma sinyalleri veriyor.Spotrac verilerine göre Davis'in 54,1 milyon dolarlık maaşı bu sezon ligin en yüksek beşinci maaşı konumunda. Yıldız uzun, 2026-27 sezonunda 58,5 milyon dolar kazanacak ve ardından 2027-28 sezonu için 62,8 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu hakkında karar vermek zorunda kalacak.NBA sezonunu geçiren Davis, bu sezon 20,4 sayı, 11,1 ribaund, 2,8 asist ve 1,7 blok ortalamaları yakaladı. Ancak Çarşamba günü itibarıyla oynanması mümkün olan 40 maçın yalnızca 20'sinde forma giyebildi.