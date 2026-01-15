15 Ocak
1. Lig'de 21. haftanın hakemleri açıklandı!

1. Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

15 Ocak 2026 14:26
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
1. Lig'de 21. haftanın hakemleri açıklandı!


Trendyol 1. Lig'de 21. hafta maçlarında görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre ligde 21. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şunlar:

16 Ocak Cuma:



20.00 Arca Çorum FK-Adana Demirspor: Raşit Yorgancılar

17 Ocak Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-Manisa FK: Berkay Erdemir

13.30 Bandırmaspor-Atko Grup Pendikspor: Burak Pakkan

19.00 Esenler Erokspor-İmaj Altyapı Vanspor: Batuhan Kolak

18 Ocak Pazar:

13.30 Erzurumspor FK-Amed Sportif Faaliyetler: Erdem Mertoğlu

16.00 Boluspor-SMS Grup Sarıyer: Oğuzhan Aksu

19.00 Eminevim Ümraniyespor-Serikspor: Ömer Tolga Güldibi

19 Ocak Pazartesi:

14.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Sakaryaspor: İlker Yasin Avcı

17.00 İstanbulspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Çağdaş Altay

20.00 Sipay Bodrum FK-Özbelsan Sivasspor: Muhammet Ali Metoğlu

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
