15 Ocak
Beşiktaş-Keçiörengücü
20:30
15 Ocak
Erzurumspor-Rizespor
2-0
15 Ocak
Eyüpspor-Iğdır FK
2-1
15 Ocak
Bodrum FK-Konyaspor
0-03'
15 Ocak
Augsburg-Union Berlin
22:30
15 Ocak
Burgos CF-Valencia
23:00
15 Ocak
Racing Santander-Barcelona
23:00
15 Ocak
Verona-Bologna
20:30
15 Ocak
Como-AC Milan
22:45
15 Ocak
Anderlecht-Gent
22:30

Tottenham'da John Heitinga sürprizi!

Ajax'tan ayrılan teknik direktör John Heitinga, Tottenham'da teknik direktör Thomas Frank'in ekibine yardımcı antrenör olarak katıldı.

Tottenham'da John Heitinga sürprizi!
Ajax'tan ayrılan teknik direktör John Heitinga'dan sürpriz bir karar geldi.

Heitinga, Tottenham'da yardımcı olarak antrenör olarak göreve başlayacak. İngiliz ekibi, Heitinga'nın teknik direktör Thomas Frank'in ekibine katılacağını duyurdu.

Daha önce benzer bir karara Giovanni van Bronckhorst da imza atmıştı. Beşiktaş'ta teknik direktörlük görev yapan Hollandalı menajer, daha sonra yardımcı antrenör olarak Liverpool teknik ekibine katılmıştı.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
