Tottenham'da John Heitinga sürprizi!

Ajax'tan ayrılan teknik direktör John Heitinga'dan sürpriz bir karar geldi.



Heitinga, Tottenham'da yardımcı olarak antrenör olarak göreve başlayacak. İngiliz ekibi, Heitinga'nın teknik direktör Thomas Frank'in ekibine katılacağını duyurdu.



Daha önce benzer bir karara Giovanni van Bronckhorst da imza atmıştı. Beşiktaş'ta teknik direktörlük görev yapan Hollandalı menajer, daha sonra yardımcı antrenör olarak Liverpool teknik ekibine katılmıştı.



