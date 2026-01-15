Selçuk İnan'dan transfer açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak Kocaelispor, hazırlıklarını sürdürdü.



Teknik Direktör Selçuk İnan, Körfez Brunga Tesisleri'ndeki antrenman öncesi yaptığı açıklamada, lig başlayacağı için heyecanlı olduklarını, taraftarı özlediklerini söyledi.



Çok güçlü bir takıma karşı oynayacaklarını belirten İnan, rakibin son dönemlerde formsuz gibi görünse de ligin en önemli ekiplerinden biri olduğunu ifade etti.

İnan, Trabzonspor'un kadro kalitesi yüksek bir takım olduğuna değinerekdedi.Trabzonspor'un son haftalardaki formda oyuncusu Ernst Muçi'ye özel önem alınıp alınmayacağına ilişkin soru üzerine İnan,diye konuştu.Selçuk İnan, ligin ilk devresinde ilk 7 haftalık süreçteki kötü performansın hatırlatılması üzerine, şu değerlendirmeyi yaptı:Transfer çalışmalarıyla ilgili soru üzerine İnan,ifadelerini kullandı.İnan, hayatında hiç şikayet etmediğine dikkati çekerek,değerlendirmesinde bulundu.Yeşil-siyahlı ekibin kanat oyuncusu Can Keleş ise devre arasında iyi bir kamp süreci geçirdiklerini, sezonun ikinci devresinde daha iyi olacaklarını dile getirdi.Selçuk İnan ile iyi iletişim kurduklarını aktaran Keleş,diye konuştu.Keleş, ilk devrenin başlangıcının kendileri adına iyi olmadığını fakat ikinci devrenin başlangıcının kendileri adına daha güzel geçeceğini sözlerine ekledi.