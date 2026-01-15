Can Armando Güner'den Galatasaray'a takip

Galatasaray, Can Armando Güner transferinde mutlu sona ulaştı.
Borussia Mönchengladbach forması giyen 18 yaşındaki kanat oyuncusu, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelmiş ancak Alman kulübünün açıklamaları sonrası geri dönmüştü.
Daha sonra Fenerbahçe'nin de devreye girdiği Can Armando Güner ile ilgili sıcak gelişmeler yaşandı.
Genç oyuncu, sarı kırmızılı yetkililer Abdullah Kavukcu ve Fatih Demireli'yi sosyal medya hesabından takibe aldı.
Ayrıca Abdullah Kavukcu da Can Armando Güner'i takip etti.
