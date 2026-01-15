Osimhen kararı, Nijerya'yı ikiye böldü!

PENALTILAR ÖNCESİ 2 DEĞİŞİKLİK YAPTI

Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde Nijerya ile Fas karşı karşıya geldi. 120 dakikası golsüz sona eren mücadelede penaltılara giden maçta kazanan Fas oldu.Final biletini alan taraf Fenerbahçeli yıldız En-Nesyri'nin attığı son penaltıyla belirlenirken, Nijerya'da Victor Osimhen'in penaltılar öncesi oyundan alınması büyük tartışma yarattı.Osimhen'in, Lookman'ın ve Iwobi'nin Nijerya'da penaltı kullanmaması ülke basınında 'tarihin en çılgınca olayı' olarak yorumlandı.Nijerya'da Wilfred Ndidi'nin yokluğunda Victor Osimhen maça ilk 11'de başladı. Trabzonsporlu Paul Onuachu ise yedekler arasında yer aldı. Fas'ta ise Youssef En-Nesyri mücadeleye kulübede başlayanlar arasındaydı.Prens Moulay Abdallah Stadyumu'nda golsüz geçilen 120 dakikanın ardından finalisti belirlemek için seri penaltı atışlarına geçildi.Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle penaltı atışlarına geçilmeden Osimhen'i oyundan çıkardı ve seri atışlara Onuachu ve Chukwueze değişiklikleri ile gitti.Yapılan değişiklik tartışmaların fitilini ateşlerken penaltılar öncesi oyuna alınan Chukwueze takımını yaktı. Penaltılara geçildikten sonra Nijerya'da ilk penaltıyı Paul Onuachu gole çevirdi. Ancak Samuel Chukwueze kullandığı atışı kaçırdı. Fas'ta ise son penaltıda topun başına geçen Youssef En-Nesyri, vuruşunu gole çevirerek takımını finale taşıdı.Osimhen'in oyundan alınması ve yerine giren Chukwueze'nin penaltıyı kaçırması sonrası eleştirilerin odağı Teknik Direktör Eric Chelle oldu.