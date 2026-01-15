15 Ocak
Beşiktaş-Keçiörengücü
20:30
15 Ocak
Erzurumspor-Rizespor
13:00
15 Ocak
Eyüpspor-Iğdır FK
15:30
15 Ocak
Bodrum FK-Konyaspor
18:00
15 Ocak
Augsburg-Union Berlin
22:30
15 Ocak
Burgos CF-Valencia
23:00
15 Ocak
Racing Santander-Barcelona
23:00
15 Ocak
Verona-Bologna
20:30
15 Ocak
Como-AC Milan
22:45
15 Ocak
Anderlecht-Gent
22:30

Osimhen kararı, Nijerya'yı ikiye böldü!

Afrika Uluslar Kupası'na penaltılarla veda eden Nijerya'da verilen Osimhen kararı ülkeyi ayağa kaldırdı. Penaltı atışları öncesi 117. dakikada oyundan alınan Osimhen büyük bir şok yaşarken, Osimhen'in yerine giren Chukwueze'nin penaltıyı kaçırması olay oldu.

Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde Nijerya ile Fas karşı karşıya geldi. 120 dakikası golsüz sona eren mücadelede penaltılara giden maçta kazanan Fas oldu.

Final biletini alan taraf Fenerbahçeli yıldız En-Nesyri'nin attığı son penaltıyla belirlenirken, Nijerya'da Victor Osimhen'in penaltılar öncesi oyundan alınması büyük tartışma yarattı.

Osimhen'in, Lookman'ın ve Iwobi'nin Nijerya'da penaltı kullanmaması ülke basınında 'tarihin en çılgınca olayı' olarak yorumlandı.


Nijerya'da Wilfred Ndidi'nin yokluğunda Victor Osimhen maça ilk 11'de başladı. Trabzonsporlu Paul Onuachu ise yedekler arasında yer aldı. Fas'ta ise Youssef En-Nesyri mücadeleye kulübede başlayanlar arasındaydı.

Prens Moulay Abdallah Stadyumu'nda golsüz geçilen 120 dakikanın ardından finalisti belirlemek için seri penaltı atışlarına geçildi.

PENALTILAR ÖNCESİ 2 DEĞİŞİKLİK YAPTI

Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle penaltı atışlarına geçilmeden Osimhen'i oyundan çıkardı ve seri atışlara Onuachu ve Chukwueze değişiklikleri ile gitti.

Yapılan değişiklik tartışmaların fitilini ateşlerken penaltılar öncesi oyuna alınan Chukwueze takımını yaktı. Penaltılara geçildikten sonra Nijerya'da ilk penaltıyı Paul Onuachu gole çevirdi. Ancak Samuel Chukwueze kullandığı atışı kaçırdı. Fas'ta ise son penaltıda topun başına geçen Youssef En-Nesyri, vuruşunu gole çevirerek takımını finale taşıdı.

Osimhen'in oyundan alınması ve yerine giren Chukwueze'nin penaltıyı kaçırması sonrası eleştirilerin odağı Teknik Direktör Eric Chelle oldu.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
