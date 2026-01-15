Ja Morant, Memphis Grizzlies'in kendisi için takas tekliflerini değerlendirdiğine dair haberlerin çıkmasının ardından ilk kez basının karşısına çıktı.The Athletic'ten Joe Vardon'un aktardığına göre Morant, söylentilerle ilgili düşüncesi sorulduğunda yalnızcayanıtını verdi.Morant ayrıca, Grizzlies başantrenörü Tuomas Iisalo ile arasında bir sorun olduğu yönündeki iddiaları da küçümsedi. İkilinin ilişkilerinin, geçen Aralık ayında yaşanan gergin bir maç sonrası diyalogdan sonra bozulduğu öne sürülmüştü. O anlarda Morant'ın, Iisalo'ya karşı küçümseyici ve uygunsuz bir tavır sergilediği iddia edilmişti.diyen Morant,ifadelerini kullandı.Haberlere göre Miami Heat ve Sacramento Kings başta olmak üzere birçok takım, yetenekli guard için Memphis'e ilgi gösterdi. Grizzlies'in ise genç oyuncular ve draft haklarını içeren bir paket talep ettiği belirtiliyor.Bu sezon maç başına 19 sayı üreten Morant, kariyerinin en düşük saha içi isabet oranı olan yüzde 40,1 ile oynuyor. 2019 NBA Draftı'nın 2. sıra seçimi olan yıldız oyuncu, baldırındaki darbe nedeniyle Perşembe günü üst üste altıncı maçını da kaçıracak.Memphis Grizzlies, Morant'ın forma giymediği maçlarda bu sezon 11 galibiyet – 10 mağlubiyetlik bir derece yakaladı.