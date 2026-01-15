15 Ocak
Beşiktaş-Keçiörengücü
20:30
15 Ocak
Erzurumspor-Rizespor
2-076'
15 Ocak
Eyüpspor-Iğdır FK
15:30
15 Ocak
Bodrum FK-Konyaspor
18:00
15 Ocak
Augsburg-Union Berlin
22:30
15 Ocak
Burgos CF-Valencia
23:00
15 Ocak
Racing Santander-Barcelona
23:00
15 Ocak
Verona-Bologna
20:30
15 Ocak
Como-AC Milan
22:45
15 Ocak
Anderlecht-Gent
22:30

Morant, takas söylentileri için: "Kabullenmek zorundayım"

Ja Morant, Memphis Grizzlies'in kendisi için takas tekliflerini değerlendirdiğine dair haberlerin çıkmasının ardından ilk kez basının karşısına çıktı.

calendar 15 Ocak 2026 13:20
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Morant, takas söylentileri için: 'Kabullenmek zorundayım'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Ja Morant, Memphis Grizzlies'in kendisi için takas tekliflerini değerlendirdiğine dair haberlerin çıkmasının ardından ilk kez basının karşısına çıktı.

The Athletic'ten Joe Vardon'un aktardığına göre Morant, söylentilerle ilgili düşüncesi sorulduğunda yalnızca "Bunları kabullenmek zorundasınız" yanıtını verdi.

Morant ayrıca, Grizzlies başantrenörü Tuomas Iisalo ile arasında bir sorun olduğu yönündeki iddiaları da küçümsedi. İkilinin ilişkilerinin, geçen Aralık ayında yaşanan gergin bir maç sonrası diyalogdan sonra bozulduğu öne sürülmüştü. O anlarda Morant'ın, Iisalo'ya karşı küçümseyici ve uygunsuz bir tavır sergilediği iddia edilmişti.


"İyi bir ilişkimiz var. Çok fazla iniş çıkış yaşadığımızı düşünmüyorum," diyen Morant, "Bu, dışarıdan bakanların düşüncesi," ifadelerini kullandı.

Haberlere göre Miami Heat ve Sacramento Kings başta olmak üzere birçok takım, yetenekli guard için Memphis'e ilgi gösterdi. Grizzlies'in ise genç oyuncular ve draft haklarını içeren bir paket talep ettiği belirtiliyor.

Bu sezon maç başına 19 sayı üreten Morant, kariyerinin en düşük saha içi isabet oranı olan yüzde 40,1 ile oynuyor. 2019 NBA Draftı'nın 2. sıra seçimi olan yıldız oyuncu, baldırındaki darbe nedeniyle Perşembe günü üst üste altıncı maçını da kaçıracak.

Memphis Grizzlies, Morant'ın forma giymediği maçlarda bu sezon 11 galibiyet – 10 mağlubiyetlik bir derece yakaladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.