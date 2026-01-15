15 Ocak
Napoli'nin En-Nesyri planı, Beşiktaş'ı da etkiliyor

Napoli, Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri'yi gündemine aldı; transfer için Beşiktaş'ın da ilgilendiği Lorenzo Lucca ya da Noa Lang'dan birinin ayrılması bekleniyor.

calendar 15 Ocak 2026 12:49
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En Nesyri için devrede olduğu bilinen Napoli cephesine dair İtalya'dan yeni bir iddia ortaya atıldı.

Gianluca Di Marzio'nun aktardığı bilgilere göre, İtalyan ekibi En Nesyri transferini yeniden masaya aldı.

NAPOLI'DEN ŞARTLI HAMLE

Haberde, Fenerbahçe'nin kiralama seçeneğine açık olduğu vurgulanırken, Napoli'nin bu hamlede bazı şartları beklediği belirtildi.

Serie A temsilcisinin, hücum hattındaki Lorenzo Lucca veya Noa Lang isimlerinden birinin takımdan ayrılması halinde En Nesyri için somut adım atacağı ifade edildi.



BEŞİKTAŞ BEKLEMEDE

Öte yandan Lucca ve Noa Lang ile Beşiktaş'ın da ilgilendiği, bu nedenle Napoli'nin transfer planlamasında önce kendi kadro dengelerini netleştirmeyi hedeflediği kaydedildi.

