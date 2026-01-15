Napoli'nin En-Nesyri planı, Beşiktaş'ı da etkiliyor

Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En Nesyri için devrede olduğu bilinen Napoli cephesine dair İtalya'dan yeni bir iddia ortaya atıldı.



Gianluca Di Marzio'nun aktardığı bilgilere göre, İtalyan ekibi En Nesyri transferini yeniden masaya aldı.





NAPOLI'DEN ŞARTLI HAMLE



Haberde, Fenerbahçe'nin kiralama seçeneğine açık olduğu vurgulanırken, Napoli'nin bu hamlede bazı şartları beklediği belirtildi.



Serie A temsilcisinin, hücum hattındaki Lorenzo Lucca veya Noa Lang isimlerinden birinin takımdan ayrılması halinde En Nesyri için somut adım atacağı ifade edildi.

Öte yandan Lucca ve Noa Lang ile Beşiktaş'ın da ilgilendiği, bu nedenle Napoli'nin transfer planlamasında önce kendi kadro dengelerini netleştirmeyi hedeflediği kaydedildi.



