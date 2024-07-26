Guela Doue'nin yeni adresi açıklandı!

Rennes forması giyen ve Galatasaray'ın da uzun süre gündeminde yer alan Guela Doue'nin yeni takımı açıklandı.
Rennes, Doue'nin Strasbourg'a transfer olduğunu duyurdu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Doue'ye teşekkür edildi ve başarılar mesajı paylaşıldı.
Strasbourg, bu transfer için Rennes'e 6 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonus ödeyecek.
Strasbourg'tan yapılan açıklamada, futbolcu ile 2029 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Doue, geçen sezon Rennes formasıyla 35 maça çıktı ve 4 asist kaydetti.
Rennes, Doue'nin Strasbourg'a transfer olduğunu duyurdu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Doue'ye teşekkür edildi ve başarılar mesajı paylaşıldı.
Strasbourg, bu transfer için Rennes'e 6 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonus ödeyecek.
Strasbourg'tan yapılan açıklamada, futbolcu ile 2029 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Doue, geçen sezon Rennes formasıyla 35 maça çıktı ve 4 asist kaydetti.
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