Voleybolda Efeler Ligi'nin son şampiyonu Halkbank, orta oyuncu Sercan Yüksel Bıdak'ı transfer etti.



Başkent kulübü, son 10 sezondur Spor Toto forması giyen 30 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna kattığını duyurdu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Sercan Yüksel Bıdak, "Halkbank'ın Türk voleybolundaki yerini, neler yaptığını ve yapacağını biliyorum. Bu güzel ve büyük ailenin parçası olmaktan çok mutluyum. Önümüzdeki sezonda Türkiye ve Şampiyonlar Ligi'nde yazacağımız başarı destanının imzacıları arasında olacağım için çok heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.





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