Guela Doue için flaş transfer gelişmesi!

Chelsea, Guela Doue transferi için Rennes ile anlaşma sağladı. Doue, Chelsea'ye transferinin resmiyet kazanmasının ardından kiralık olarak Strasbourg'a gidecek.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Guela Doue için flaş transfer gelişmesi!
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25 Temmuz 2024 18:27
Galatasaray'ın uzun süre transfer gündeminde yer alan Guela Doue'nin yeni adresi netlik kazanıyor.

Di Marzio'nun haberine göre, Chelsea, Doue transferi için Rennes ile anlaşma sağladı.

Chelsea'nin bu transfer için Rennes'e 7 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonus ödeyeceği yazıldı.

Doue, Chelsea'ye transfer olmasının ardından kiralık olarak Strasbourg'a gidecek.

21 yaşındaki sağ bekin geleceğinin kısa sürede netlik kazanması bekleniyor.

Rennes altyapısından yetişen Guela Doue, kariyerinde 26 kez Fransa Ligue 1 maçına çıktı ve 4 asist yaptı.

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