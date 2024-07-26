Golden State Warriors forveti Draymond Green, eski takım arkadaşı Klay Thompson'ın ekipten ayrılmasından dolayı "mutlu" olduğunu söyledi.



Thompson'ın bu yaz Dallas Mavericks ile anlaşarak Warriors'tan ayrılması birçok kişiyi şoka uğratmış olsa da, 'Club 520 Podcast'te konuşan Green, aylarca mutsuzluğunu izlediği arkadaşının gittiğini gördüğü için rahatladığını itiraf etti:



"Gittiği için mutluyum, çünkü artık mutlu değildi. Bir kardeş olarak, kendim ya da takım için değil, sadece senin için en iyisi neyse onu isterim.



Birlikte çok fazla zaman geçirdik ve kendisi gibi dertsiz tasasız birinin, geçen yıl içinde bulunduğu ruh halini görmek beni oldukça rahatsız etmişti. Artık gitme zamanı gelmişti."



2022'de kazanılan şampiyonluğun ardından, Thompson ve Warriors arasında işler kötüye gitmeye başlamıştı. Batı'daki seçkin takımlarla başa çıkma mücadelesi devam ederken Klay oyununda keskin bir düşüş yaşamış, 21,5 sayılık ortalaması ise %43 verimlilikle yalnızca 17,9 sayıya düşmüştü.





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