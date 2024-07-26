Manisa FK, Moryke Fofana ile imzaladı

1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, geçen sezon Süper Lig'de Samsunspor forması giyen golcü Moryke Fofana'yı kadrosuna dahil etti.





Fildişi Sahilli hücum oyuncusu ile 1 yıllık resmi sözleşme imzalandı. Düzenlenen imza töreninde konuşan 32 yaşındaki tecrübeli forvet, "Manisa'da olmaktan dolayı çok mutluyum. Takımımla çok güzel işlere imza atmak istiyorum. Uzun yıllardır Türkiye'de forma giyiyorum ve kariyerimde yeni bir sayfa açıyorum. Bunun için çok heyecanlıyım. Çok çalışıp Manisa Futbol Kulübü'nün hedeflerine ulaşmasında elimden geleni yapmak istiyorum" dedi.



Fofana, Türkiye kariyerinde Konyaspor, Yeni Malatyaspor, Ümraniyespor ve Samsunspor'da oynadı. Futbolcu, geçen sezon Süper Lig'de 27 maça çıktı. Transferde ağır adımlar atan Manisa FK daha önce golcü Kwasi Wriedt ve sağ bek Yusuf Talum'u almıştı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU