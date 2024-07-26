Gençlerbirliği, sezon hazırlıklarını sürdürdü

Yeni sezon hazırlıklarına Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Recep Karatepe yönetiminde devam eden Gençlerbirliği, cumartesi günü Beşiktaş ile hazırlık maçı yapacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gençlerbirliği, sezon hazırlıklarını sürdürdü
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26 Temmuz 2024 14:57
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına tesislerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulübün açıklamasına göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Recep Karatepe yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat sürdü.

İdmana ısınma koşusuyla başlayan oyuncular, pas çalışmasının ardından taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı. Antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi.

Başkent ekibi, yarın hazırlık maçında Beşiktaş ile karşılaşacak. Yıldız Entegre Kocaeli Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Kırmızı-siyahlılar, bugün kara yoluyla maçın oynanacağı Kocaeli'ne geçecek.

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