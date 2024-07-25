Jonathan Clauss, Nice'e transfer oldu

Fransız ekibi Nice, Marsilya'da forma giyen Jonathan Clauss'u kadrosuna kattığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki oyuncu için Marsilya'ya 5 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği ifade edilirken, oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla 43 resmi maça çıkan Clauss, bu maçlarda 5 gol 12 asistlik performans göstermişti.
Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki oyuncu için Marsilya'ya 5 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği ifade edilirken, oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla 43 resmi maça çıkan Clauss, bu maçlarda 5 gol 12 asistlik performans göstermişti.
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