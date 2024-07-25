Jonathan Clauss, Nice'e transfer oldu

Nice, Marsilya'da forma giyen Jonathan Clauss'u 5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; ogcnice.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Jonathan Clauss, Nice'e transfer oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Temmuz 2024 22:25
Fransız ekibi Nice, Marsilya'da forma giyen Jonathan Clauss'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki oyuncu için Marsilya'ya 5 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği ifade edilirken, oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla 43 resmi maça çıkan Clauss, bu maçlarda 5 gol 12 asistlik performans göstermişti.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery