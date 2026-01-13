Los Angeles Clippers'ın yıldız guardı James Harden, Charlotte Hornets'a karşı alınan galibiyette NBA tarihinin en skorer oyuncuları listesinde önemli bir eşiği geride bıraktı.Harden, efsane pivotgeride bırakarak NBA normal sezonlar tarihinin en çok sayı atan oyuncuları listesinde 9. sıraya yükseldi.Harden, O'Neal'ı geçmesini sağlayan sayıyı üçüncü çeyrekte, yayın gerisinden gönderdiği üç sayılık isabetle kaydetti. Bu basketle birlikte kariyerindeki normal sezon sayı toplamında Shaquille O'Neal'ın önüne geçti.LeBron JamesKareem Abdul-JabbarKarl MaloneKobe BryantMichael JordanDirk NowitzkiKevin DurantWilt Chamberlain.Shaquille O'NealKarşılaşmayı 32 sayıyla tamamlayan Harden, Clippers'ın 117-109'luk galibiyetinde önemli rol oynadı. Los Angeles ekibinde19'da 11 isabetle 35 sayı üreterek takımın en skorer ismi oldu. Benchten gelenise 14 sayılık katkı sağladı. Clippers'taçalıştırdığı ekipte bu üç isim dışında çift haneli sayıya ulaşan başka bir oyuncu olmadı.2018 NBA En Değerli Oyuncusu (MVP) olan Harden, aynı zamanda 2018-2020 yılları arasında üç kez sayı kralı olmayı başardı. Tecrübeli guard, NBA tarihinde üst üste en fazla 30+ sayı atılan maç serisi rekorunu da elinde bulunduruyor. Harden, bu başarıyı art arda 32 maçta 30 ve üzeri sayı üreterek gerçekleştirdi.Sadece skor üretimiyle değil, oyun kuruculuğuyla da öne çıkan Harden, NBA tarihinin en çokyapan oyuncuları listesindeyer alıyor. Hornets karşısında 10 asist kaydeden 11 kez All-Star seçilmiş yıldız oyuncu, kariyerindeki asist sayısını 8.604'e yükseltti. Harden'ın, Hall of Fame üyesi eski guardgeride bırakması içinasist daha yapması gerekiyor.36 yaşındaki Harden'ın eski takım arkadaşıde kısa süre önce NBA tarihindeki yerini yukarı taşıyan bir başka isim oldu. Durant, Cuma günü Wilt Chamberlain'i geçerek en skorerler listesinde 7. sıraya yükselmişti.Bu galibiyetin ardından Los Angeles Clippers, Batı Konferansı'nda son play-in bileti için mücadele ettiği Memphis Grizzlies'in bir maç gerisinde bulunuyor.–112 CavaliersCeltics 96–102 RaptorsNets 105–Lakers 112–