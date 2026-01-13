Los Angeles Clippers'ın yıldız guardı James Harden, Charlotte Hornets'a karşı alınan galibiyette NBA tarihinin en skorer oyuncuları listesinde önemli bir eşiği geride bıraktı.
Harden, efsane pivot Shaquille O'Neal'ı geride bırakarak NBA normal sezonlar tarihinin en çok sayı atan oyuncuları listesinde 9. sıraya yükseldi.
Harden, O'Neal'ı geçmesini sağlayan sayıyı üçüncü çeyrekte, yayın gerisinden gönderdiği üç sayılık isabetle kaydetti. Bu basketle birlikte kariyerindeki normal sezon sayı toplamında Shaquille O'Neal'ın önüne geçti.
NBA tarihinin en çok sayı atan oyuncuları (normal sezon):
1.LeBron James (42.601)
2.Kareem Abdul-Jabbar (38.387)
3.Karl Malone (36.928)
4.Kobe Bryant (33.643)
5.Michael Jordan (32.292)
6.Dirk Nowitzki (31.560)
7.Kevin Durant (31.458)
8.Wilt Chamberlain (31.419)
9.James Harden (28.614)
10.Shaquille O'Neal (28.596)
Karşılaşmayı 32 sayıyla tamamlayan Harden, Clippers'ın 117-109'luk galibiyetinde önemli rol oynadı. Los Angeles ekibinde Kawhi Leonard, 19'da 11 isabetle 35 sayı üreterek takımın en skorer ismi oldu. Benchten gelen Jordan Miller ise 14 sayılık katkı sağladı. Clippers'ta Tyronn Lue'nun çalıştırdığı ekipte bu üç isim dışında çift haneli sayıya ulaşan başka bir oyuncu olmadı.
2018 NBA En Değerli Oyuncusu (MVP) olan Harden, aynı zamanda 2018-2020 yılları arasında üç kez sayı kralı olmayı başardı. Tecrübeli guard, NBA tarihinde üst üste en fazla 30+ sayı atılan maç serisi rekorunu da elinde bulunduruyor. Harden, bu başarıyı art arda 32 maçta 30 ve üzeri sayı üreterek gerçekleştirdi.
Sadece skor üretimiyle değil, oyun kuruculuğuyla da öne çıkan Harden, NBA tarihinin en çok asist yapan oyuncuları listesinde 12. sırada yer alıyor. Hornets karşısında 10 asist kaydeden 11 kez All-Star seçilmiş yıldız oyuncu, kariyerindeki asist sayısını 8.604'e yükseltti. Harden'ın, Hall of Fame üyesi eski guard Gary Payton'ı geride bırakması için 363 asist daha yapması gerekiyor.
36 yaşındaki Harden'ın eski takım arkadaşı Kevin Durant de kısa süre önce NBA tarihindeki yerini yukarı taşıyan bir başka isim oldu. Durant, Cuma günü Wilt Chamberlain'i geçerek en skorerler listesinde 7. sıraya yükselmişti.
Bu galibiyetin ardından Los Angeles Clippers, Batı Konferansı'nda son play-in bileti için mücadele ettiği Memphis Grizzlies'in bir maç gerisinde bulunuyor.
Gecenin diğer maç sonuçları:
Jazz 123–112 Cavaliers
Celtics 96–98 Pacers
76ers 115–102 Raptors
Nets 105–113 Mavericks
Lakers 112–124 Kings
Harden, efsane pivot Shaquille O'Neal'ı geride bırakarak NBA normal sezonlar tarihinin en çok sayı atan oyuncuları listesinde 9. sıraya yükseldi.
Harden, O'Neal'ı geçmesini sağlayan sayıyı üçüncü çeyrekte, yayın gerisinden gönderdiği üç sayılık isabetle kaydetti. Bu basketle birlikte kariyerindeki normal sezon sayı toplamında Shaquille O'Neal'ın önüne geçti.
NBA tarihinin en çok sayı atan oyuncuları (normal sezon):
1.LeBron James (42.601)
2.Kareem Abdul-Jabbar (38.387)
3.Karl Malone (36.928)
4.Kobe Bryant (33.643)
5.Michael Jordan (32.292)
6.Dirk Nowitzki (31.560)
7.Kevin Durant (31.458)
8.Wilt Chamberlain (31.419)
9.James Harden (28.614)
10.Shaquille O'Neal (28.596)
Karşılaşmayı 32 sayıyla tamamlayan Harden, Clippers'ın 117-109'luk galibiyetinde önemli rol oynadı. Los Angeles ekibinde Kawhi Leonard, 19'da 11 isabetle 35 sayı üreterek takımın en skorer ismi oldu. Benchten gelen Jordan Miller ise 14 sayılık katkı sağladı. Clippers'ta Tyronn Lue'nun çalıştırdığı ekipte bu üç isim dışında çift haneli sayıya ulaşan başka bir oyuncu olmadı.
2018 NBA En Değerli Oyuncusu (MVP) olan Harden, aynı zamanda 2018-2020 yılları arasında üç kez sayı kralı olmayı başardı. Tecrübeli guard, NBA tarihinde üst üste en fazla 30+ sayı atılan maç serisi rekorunu da elinde bulunduruyor. Harden, bu başarıyı art arda 32 maçta 30 ve üzeri sayı üreterek gerçekleştirdi.
Sadece skor üretimiyle değil, oyun kuruculuğuyla da öne çıkan Harden, NBA tarihinin en çok asist yapan oyuncuları listesinde 12. sırada yer alıyor. Hornets karşısında 10 asist kaydeden 11 kez All-Star seçilmiş yıldız oyuncu, kariyerindeki asist sayısını 8.604'e yükseltti. Harden'ın, Hall of Fame üyesi eski guard Gary Payton'ı geride bırakması için 363 asist daha yapması gerekiyor.
36 yaşındaki Harden'ın eski takım arkadaşı Kevin Durant de kısa süre önce NBA tarihindeki yerini yukarı taşıyan bir başka isim oldu. Durant, Cuma günü Wilt Chamberlain'i geçerek en skorerler listesinde 7. sıraya yükselmişti.
Bu galibiyetin ardından Los Angeles Clippers, Batı Konferansı'nda son play-in bileti için mücadele ettiği Memphis Grizzlies'in bir maç gerisinde bulunuyor.
Gecenin diğer maç sonuçları:
Jazz 123–112 Cavaliers
Celtics 96–98 Pacers
76ers 115–102 Raptors
Nets 105–113 Mavericks
Lakers 112–124 Kings