Galatasaray'da kırılma anı Fenerbahçe derbisi!

Süper Kupa'da Fenerbahçe'ye kaybeden Galatasaray'da taraftarlar, transferler konusunda yönetime tepki gösterdi.
DURSUN ÖZBEK'TEN TALİMAT
Fenerbahçe derbisi öncesi transferde daha temkinli adımlar atan Galatasaray, derbinin ardından transfer konusunda daha kararlı ve net adımlar atmaya hazırlanıyor.
Derbinin ardından kurmaylarıyla transfer toplantısında bir araya gelen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bu toplantıda transfer için, "Ne gerekiyorsa yapın." talimatı verdi.
SOMUT HAMLELER
Galatasaray, derbinin ardından transfer için daha hamlelerde bulunacak.
DURSUN ÖZBEK'TEN TALİMAT
Fenerbahçe derbisi öncesi transferde daha temkinli adımlar atan Galatasaray, derbinin ardından transfer konusunda daha kararlı ve net adımlar atmaya hazırlanıyor.
Derbinin ardından kurmaylarıyla transfer toplantısında bir araya gelen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bu toplantıda transfer için, "Ne gerekiyorsa yapın." talimatı verdi.
SOMUT HAMLELER
Galatasaray, derbinin ardından transfer için daha hamlelerde bulunacak.