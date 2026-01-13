13 Ocak
Galatasaray'da kriz eşiği!

Süper Kupa'da Fenerbahçe'ye kaybeden Galatasaray, krizin eşiğine geldi. Ancak Okan Buruk, geçmişte benzer dönemlerden güçlenerek çıkmıştı.

calendar 13 Ocak 2026 10:28 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2026 10:29
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da kriz eşiği!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Kupa'da Fenerbahçe'ye hem kötü futbol hem de kötü bir skorla kaybeden Galatasaray, yeni bir krizin eşiğine geldi.

Camiada oklar teknik direktör Okan Buruk'a çevrildi. Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinin ardından, "Değişen hiçbir şey yok. Yine şampiyon olacağız." ifadelerini kullandı.

Başarılı teknik adam, bu iddialı konuşmaları geçmişte de yaptı ve verdiği sözleri tuttu.


Takvim yapraklarını 2022 yılına çevirdiğimizde Galatasaray, Adana Demirspor, Kayserispor ve Alanyaspor maçlarında peş peşe puan kayıpları yaşamıştı. Okan Buruk, o dönem, "Şampiyon olacağız." demiş ve 14 maçlık seri ile Galatasaray mutlu sona ulaşmıştı.

2023-2024 sezonunda Bayern Münih ve Hatayspor yenilgilerinin ardından Okan Buruk, geri adım atmadı.

Okan Buruk, "Merak etmeyin, şampiyon yine biz olacağız." dedi ve Galatasaray 23 maç yenilmeyip sarı-kırmızılıları bir kez daha lig şampiyonu yaptı.

2024-2025 sezonunda yine bir Süper Kupa hezimeti... Galatasaray, Beşiktaş karşısında 5-0'lık skorla kaybetti. Okan Buruk, "Mayıslar bizim, yine şampiyon olacağız." sözleriyle umut saçtı ve şampiyonluğa ulaştı. Sarı-kırmızılılar, ligde 25 maçlık yenilmezlik serisi yaptı. Ligde Beşiktaş mağlubiyeti sonrası Galatasaray, 8'de 8 ile şampiyon oldu.

