13 Ocak
Fethiyespor-Galatasaray
20:30
13 Ocak
Alanyaspor-Karagümrük
13:00
13 Ocak
Başakşehir-Boluspor
15:30
13 Ocak
Gaziantep FK-Kocaelispor
18:00
13 Ocak
VfB Stuttgart-E. Frankfurt
20:30
13 Ocak
B. Dortmund-Werder Bremen
22:30
13 Ocak
Mainz 05-FC Heidenheim
22:30
13 Ocak
Hamburger SV-Leverkusen
22:30
13 Ocak
Real Sociedad-Osasuna
23:00
13 Ocak
Deportivo La Coruna-Atletico Madrid
23:00

Beşiktaş'ta McKennie zirvesi

Beşiktaş, orta sahasını güçlendirmek için Juventus'un yıldızı Weston McKennie'nin peşinde. İtalyan ekibinin sözleşmesi bitecek oyuncunun kontratını 1 yıl uzatıp kiralamak istediği öğrenildi.

calendar 13 Ocak 2026 10:22
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş, ara transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı.

Siyah-Beyazlıların, Juventus forması giyen Weston McKennie'yi kadrosuna katmak için girişimlere başladığı iddia edildi.

Edinilen bilgilere göre Beşiktaş, 27 yaşındaki Amerikalı futbolcuyu kiralamak için Juventus ile temasa geçti.

Dinamik yapısı, çok yönlülüğü ve fizik gücüyle dikkat çeken McKennie'nin, teknik heyetin orta saha için belirlediği öncelikli isimlerden biri olduğu kaydedildi.

Juventus cephesinde ise farklı bir planın gündemde olduğu öne sürüldü. Sözleşmesi bu yaz sona erecek olan Weston McKennie'nin kontratının 1 yıl uzatılarak kiralanması seçeneğinin masada olduğu belirtildi.


BU SEZON MCKENNIE

Amerikalı orta saha bu sezon 25 maçta sahaya çıkığ 3 gol, 3 asiste imza attı.  

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
