Eski NBA oyuncusu Patrick Beverley, eski takım arkadaşı Paul George'un kendisine yönelik yapılan eleştirilere kapalı biri olduğunu açıkladı.



'Pat Bev podcast'teki son bölümde Beverley, bir süre takım arkadaşı olduğu George ile olan ilişkisine ışık tuttu ve tecrübeli oyuncu, PG ile diğer takım arkadaşlarının çoğuyla konuştuğu gibi konuşamadığını söyledi.



"PG'ye bir şey söylemem gerektiğinde, 'P, şutu kaçırdın ama olsun, az daha giriyordu! İçinden çıktı!' falan diyordum. Yaklaşımım farklı oluyordu. Gidip 'PG şut sok artık! Elin havada kalsın! Disiplinli ol!' diyemiyordum."



Clippers'ta geçirdiği beş yılda maç başına 23.0 sayı, 6.0 ribaund ve 4.5 asist ortalamaları yakalamış olan George, bireysel anlamda kendisinden bekleneni yapmış olsa da, bu performansını playofflarda sürdürmekte zorlanmıştı.



Geçirdiği sakatlıklar ve kritik anlardaki kötü performansları, George'un Clippers'taki görev süresi boyunca kayda değer bir başarıya ulaşmasına engel olmuş ve bu durum ise taraftarlar tarafından yoğun eleştirilere maruz kalmasıyla sonuçlanmıştı.





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