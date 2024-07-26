Göztepe'de Matsuki geliyor, Mara yolda

Süper Lig'de mücadele edecek olan Göztepe, Japon orta saha oyuncusu Kuyru Matsuki ile her konuda anlaştı.

Haber; DHA, Fotoğraf; Imago
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Göztepe'de Matsuki geliyor, Mara yolda
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26 Temmuz 2024 16:01
Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını Slovenya kampında tamamlayan Göztepe, Japon orta saha oyuncusu Kuryu Matsuki ile her konuda anlaştı.

Southampton'ın FC Tokyo'dan kadrosuna dahil ettiği 21 yaşındaki oyuncuyu 1 yıl kiralayacak sarı-kırmızılılarda Fransız golcü Sekou Mara transferi de bitme aşamasına geldi. Matsuki'nin hafta başına kadar İzmir'de olacağı ve sağlık kontrollerinin ardından Göztepe ile resmi sözleşme imzalayacağı bildirildi.

Göztepe yönetimi yine Southampton forması giyen forvet Mara için de girişimlerini hızlandırdı. Forvet hattını Sao Paulolu golcü Juan Silva ile güçlendirecek Göztepe'nin Mara'yı da monte edeceği ve ileri hattı oluşturacağı kaydedildi. Southampton'ın Mara transferinde Göz-Göz'e kolaylıksağlayacağı, oyuncunun da Süper Lig'de oynamaya sıcak baktığı belirtildi. Göztepe transfer döneminde sol bek Djalma Silva, stoperler Koray Günter ve Novatis Mishuru, sağ bek Nazım Sangare, orta saha Isaac Solet ile kaleci Ekrem Kılıçarslan'ı kadrosuna dahil etmişti.

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