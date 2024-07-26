Morant: "Önümüzdeki sezona %75 hazırım"

Memphis Grizzlies yıldızı Ja Morant, gelecek sezon için "%75 hazır" olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Morant: 'Önümüzdeki sezona %75 hazırım'
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26 Temmuz 2024 11:53
Memphis Grizzlies yıldızı Ja Morant, gelecek sezon için "%75 hazır" olduğunu söyledi.

Morant, önceki sezonunu kısa kesen omuz sakatlığı sonrası iyileşme süreci hakkında konuşarak, gelecek sezon tam formuna dönmeye neredeyse hazır olduğunu açıkladı:

"Gerçekten tamamen hazırım, şu anda sadece dayanıklılığımı geliştirme üzerinde çalışıyorum. Yani bir sayı vermem gerekirse muhtemelen %75 derim. Ve yoluma her kim çıkacaksa, kendisi için işlerin korkutucu olacağını söyleyebilirim."

Morant, itibarını mahveden bir silah skandalına karıştığında işler kendisi için tersine dönmüştü. Grizzlies yıldızı, ayrı ayrı olmak üzere iki kez Instagram hesabındaki canlı yayınlarda silahını gösterdiği için NBA devreye girmiş ve kendisine 25 maçlık bir ceza vermişti.

24 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon cezasını tamamlayıp geri dönse de, omzunu sakatlamasıyla sezona erken veda etmişti.

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