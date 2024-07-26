Başakşehir'den Onur Bulut için teklif

Başakşehir, Onur Bulut transferi için Beşiktaş'ın kapısını çaldı.
Sercan Dikme'nin haberine göre, 30 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katmak isteyen Başakşehir, Beşiktaş'a resmi teklif sundu. Onur Bulut'un transferi için başkanlar düzeyinde pazarlık süreci devam ediyor.
Beşiktaş, Onur'un alternatifi için yerli sağ bek bulması durumunda 30 yaşındaki futbolcunun ayrılışına onay verecek.
ÇAĞDAŞ ATAN İSTİYOR
Onur Bulut ile Kayserispor'da birlikte çalışan Çağdaş Atan, deneyimli futbolcunun transferinde ısrarcı. Atan, bu transferin bitirilmesini bekliyor.
Güncel piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösterilen Onur Bulut'un Beşiktaş ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Beşiktaş, Onur Bulut'u 2022-2023 sezonunun ara transfer döneminde Kayserispor'dan kadrosuna katmıştı. Beşiktaş'ta 50 maça çıkan Onur Bulut, 1 gol attı ve 4 asist yaptı.
Sercan Dikme'nin haberine göre, 30 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katmak isteyen Başakşehir, Beşiktaş'a resmi teklif sundu. Onur Bulut'un transferi için başkanlar düzeyinde pazarlık süreci devam ediyor.
Beşiktaş, Onur'un alternatifi için yerli sağ bek bulması durumunda 30 yaşındaki futbolcunun ayrılışına onay verecek.
ÇAĞDAŞ ATAN İSTİYOR
Onur Bulut ile Kayserispor'da birlikte çalışan Çağdaş Atan, deneyimli futbolcunun transferinde ısrarcı. Atan, bu transferin bitirilmesini bekliyor.
Güncel piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösterilen Onur Bulut'un Beşiktaş ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Beşiktaş, Onur Bulut'u 2022-2023 sezonunun ara transfer döneminde Kayserispor'dan kadrosuna katmıştı. Beşiktaş'ta 50 maça çıkan Onur Bulut, 1 gol attı ve 4 asist yaptı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU