Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, ABD Milli Takımı'nda LeBron James ile oynamanın "tam olarak hayal ettiği gibi" olduğunu söyledi.



Curry, Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk tecrübesini deneyimlerken, bir kez daha James'in takım arkadaşı olma şansını yakalamış oldu.



All-Star maçından bu yana Los Angeles Lakers yıldızıyla ilk kez bir araya gelen Curry, LeBron'un tüm beklentilerini karşıladığını belirtti:



"LeBron ile oynamak tam olarak hayal ettiğim gibi oldu. Basketbolu çok üst düzeyde anlayan biri. Tarihin en iyilerinden. Sahada nasıl oynanacağını bilen adamlar olduğunda, genellikle iyi şeyler oluyor."



36 yaşındaki Curry, Warriors ile efsanevi bir statüye ulaştı ve profesyonel olarak elde ettiği başarılar kendisini bu yaz ABD Takımı için en iyi adaylardan biri haline getirdi. Geçtiğimiz sezon maç başına 26,4 sayı, 5,1 asist ve 4,5 ribaund ortalamaları yakalayan Warriors yıldızı, ligin en iyi oyuncularından biri olma statüsünü korumaya devam ediyor.



Yıllar içinde Steph, LeBron James ile NBA Finalleri'nde toplam dört kez karşı karşıya gelmiş ve bunlardan üçünde galip gelmişti.





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