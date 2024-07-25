İlke, Paris 2024'te "ilk" peşinde

Modern pentatloncu İlke Özyüksel, Paris 2024'te madalya hedefliyor. Rio 2016'da 35'inci, Tokyo 2020'de ise 5'inci olan İlke, bu yıl madalya kazanarak tarihe geçmek istiyor.

İlke, Paris 2024'te 'ilk' peşinde
Modern pentatlon branşında olimpiyatlarda Türkiye'yi ilk kez Rio 2016'da temsil etmeyi başaran, Tokyo 2020'de ise 5'inci olarak kürsüye çok yaklaşan milli sporcu İlke Özyüksel, Paris 2024'te madalya kazanarak adını tarihe yazdırmak istiyor.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda elinden gelenin en iyisini yaparak kürsüye çıkmak istediğini dile getiren İlke Özyüksel, Rio'da 35'inci, Tokyo'da ise 5'nci olarak yaklaştığı madalyaya ulaşmak için hazırlıklarını Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ve tesislerde sürdürüyor.

Modern pentatlonu oluşturan eskrim, yüzme, atıcılık, binicilik ve koşu antrenmanlarıyla 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Paris 2024 öncesi yoğun çalışan İlke Özyüksel, Türkiye'ye çoklu branşlardaki ilk madalyasını kazandırmayı hedefliyor.

Paris 2024'e uzun zamandır hazırlandığını dile getiren İlke, Tokyo 2020'nin hemen ardından bindikleri uçakta çalışmaya başladıklarını dile getirdi.

Paris 2024'ün kota sürecinin 2 yıldır devam ettiğini anlatan İlke, "Son sene puan toplamak zorunda kaldık ama çok şükür bizim için rahat geçti." dedi.

Oyunlar öncesi ana yarışlar başlamadan yeterli kota puanına ulaştığını aktaran İlke, şöyle devam etti:

"Hedefimiz hep elimizden gelenin en iyisini yapmak oldu. Çünkü modern pentatlon farklı; 5 değişken, hep bilinmezlik. Paris'te madalyaya koşacak 10 sporcu var. O günün şartlarında en iyi olan, kendini en iyi yöneten madalyaya ulaşacak. Biz de onun bilinciyle oradaki 3 kişiden biri olmak için elimizden geleni şimdiye kadar yaptık."

MADALYANIN ANLAMI

Olimpiyat madalyasını çok istediğini dile getiren İlke, sözlerini şöyle tamamladı:

"Üstümüzden de stresi atmak zorundayız. Stresle orada madalya alamayız, olmaz. Normal bir yarış gibi gidip yarışmak zorundayız. Herhalde madalyayı benden daha çok kimse istemiyordur, isteyemez. Çünkü bu madalyanın anlamı benim ve ülkem için çok başka büyük olacak. Bunun bilinciyle gidiyoruz."

 

 Reklam 
Son Dakika Haberleri
İlke, Paris 2024'te "ilk" peşinde
Şampiyon Taha'yı "madalya ve bebek" heyecanı sardı
Yaz Olimpiyat Oyunları, 100 yıl sonra Paris'te
Paris'te turistlere zorluk!
Cansu Özbay: "Elimizden geleni yapacağız"
Cumartesi günü olimpiyatlarda 18 milli sporcu mücadele edecek!
Google'dan Olimpiyat Oyunları'na özel "doodle"
Filenin Sultanları'nın kadrosunda değişiklik!
Olimpiyatlar başlarken 'boks'ta doping şoku!
Paris 2024'ün okçuluk branşında sıralama atışları sona erdi
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play