Altınordu'da Olcay Şahan'dan kamp değerlendirmesi

TFF 2'nci Lig'deki İzmir temsilcilerinden Altınordu'da Teknik Direktör Olcay Şahan, Kocaeli Kartepe kampında futbolcuların çalışma performansından memnun olduğunu söyledi.



Altınordu TV'ye ikinci etap kampı değerlendiren Şahan, "Futbolcularımızın çalışmasından çok memnunum. Sakatlıksız bir kamp dönemi oldu o yüzden çok memnunum. Yüklemeyi yapabildik ve şimdi takıma 3-4 gün izin verip üçüncü etap kampımızı tesislerimizde gerçekleştireceğiz" diye konuştu.



Kamp dönüşü izin yapacak futbolcular salı günü Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde toplanarak yeni sezon hazırlıklarını burada sürdürecek.

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