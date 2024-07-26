Fenerbahçe'den transfer: Gabby Williams

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Gabby Williams'ı transfer etti.

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Fenerbahçe'den transfer: Gabby Williams
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26 Temmuz 2024 19:52
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Fransız forvet oyuncusu Gabby Williams ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "WNBA ve Avrupa Kadın Basketbolu'nun en özel oyuncuları arasında yer alan Gabby Williams'a 'Ailemize hoş geldin' diyor, Çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." denildi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Fransa Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Williams, son olarak LDLC ASVEL Feminin takımının formasını giydi.

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