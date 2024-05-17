Fenerbahçe'de 2 isim Galatasaray'a karşı yok!

Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek'in Galatasaray maçında forma giyemeyeceği belirtildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de 2 isim Galatasaray'a karşı yok!
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17 Mayıs 2024 18:41
Fenerbahçe'ye Galatasaray ile oynayacağı maç öncesi kötü haber geldi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sarı lacivertli takım derbide 2 futbolcusundan yararlanamayaacak.

Habere göre, İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

Öte yandan ağrıları bulunan Serdar Aziz'in ise durumu maç saatinde belli olacak.

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