Luka Modric'ten Real Madrid görüşmesi!

Real Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Luka Modric'ten flaş bir hamle geldi.



Fabrizio Romano'nun haberine göre; Luka Modric, Real Madrid'de kalmak istiyor.



Hırvat yıldız, yönetimle görüşerek yeni sözleşme imzalamak istediğini bildirdi.



Maaşında fedakarlık yapmaya hazır olan Modric, kendisine gelen iki büyük teklifi geri çevirdi.



Real Madrid'in 38 yaşındaki futbolcu için kararını kısa süre içinde vereceği ifade edildi.



Bu sezon Real'de 43 maça çıkan Hırvat oyuncu, 2 gol ve 8 asist yaptı.





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