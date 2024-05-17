Galatasaray'a Kolombiyalı 10 numara!

Galatasaray'ın Kolombiya ekibi Deportes Tolima forması giyen 26 yaşındaki 10 numara Yeison Guzman'ı kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'a Kolombiyalı 10 numara!
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17 Mayıs 2024 22:44
Son güncelleme 17 Mayıs 2024 23:13
Süper Lig'de şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray, gelecek sezon için çalışmalarını sürdürüyor.

Kolombiya basını Bola'da yer alan habere göre; sarı kırmızılı takım, Deportes Tolima forması giyen 26 yaşındaki 10 numara Yeison Guzman'ı transfer etmek istiyor.

Galatasaray'ın oyuncuyu uzun zamandır takip ettiği ve kısa süre içinde temaslara başlayabileceği ifade edildi.

Kolombiya ekibinde 13 maça çıkan 26 yaşındaki 10 numara 8 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. 

 
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