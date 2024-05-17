Selim Koray'dan Aziz Yıldırım'ım teklifine olumsuz yanıt

Fenerbahçe'de başkanlığa adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, Selim Koray'dan yönetim kurulunda yer alması için teklifte bulundu.

Haber; Sporx.com
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Selim Koray'dan Aziz Yıldırım'ım teklifine olumsuz yanıt
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17 Mayıs 2024 16:23
Son güncelleme 17 Mayıs 2024 16:25
Fenerbahçe'de başkanlık seçimi için büyük bir yarış başlarken, Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın listesinde yer alacak isimler merakla beklenmeye başlandı.

Düzenlendiği basın toplantısıyla başkanlığa yeniden aday olduğunu açıklayan Aziz Yıldırım'ın yönetim listesinde yer alması için Selim Koray'a teklif yaptığı ortaya çıktı.

Sporx'in edindiği bilgiye göre Aziz Yıldırım'ın listesine girmesi teklif edilen Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi ve 2011-2013 TFF Milli Takımlar Sorumlusu Selim Koray, kendisine gelen bu teklifi kabul etmedi.

Sarı-lacivertli camianın önemli isimlerinden Selim Koray, böyle bir planı olmadığı için kendisine gelen bu teklifi geri çevirdi.

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