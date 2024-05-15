Haber Tarihi: 15 Mayıs 2024 12:38 - Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2024 12:38

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu merak ediliyor. MSÜ tercih sürecinin son günlerine girildi. 10 Mayıs'ta sona erecek tercih sürecinin ardından değerlendirme sürecine geçilecek. Tercihlerini tamamlayan adayların gözü ise "MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrildi. Bu noktada Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak son dakika 'MSÜ tercih sonuçları açıklandı' duyurusu beklenmeye başlandı. İşte, konuya dair detaylar...

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM
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2024 MSÜ tercih süreci devam ederken, MSÜ tercih sonuçları için geri sayım başladı. MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek. Sonuçlar öncesinde ise tercih sonuç tarihi merak ediliyor. Peki, 2024 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
 
MSÜ TERCİHLERİ SONA ERDİ!

Milli Savunma Üniversitesi 2024 MSÜ tercihleri 3 Nisan tarihinde başladı, 10 Mayıs Cuma günü ise son buldu.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

MSÜ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

MSÜ tercih sonuçları ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağıyla ilgili henüz net bir tarih söylenmedi. Açıklama yapıldığında haberimizde bilgi verilecektir.
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