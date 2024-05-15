MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM

2024 MSÜ tercih süreci devam ederken, MSÜ tercih sonuçları için geri sayım başladı. MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek. Sonuçlar öncesinde ise tercih sonuç tarihi merak ediliyor. Peki, 2024 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?





MSÜ TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN Milli Savunma Üniversitesi 2024 MSÜ tercihleri 3 Nisan tarihinde başladı, 10 Mayıs Cuma günü ise son buldu.

MSÜ tercih sonuçları ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

MSÜ tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağıyla ilgili henüz net bir tarih söylenmedi. Açıklama yapıldığında haberimizde bilgi verilecektir.