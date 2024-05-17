Angers Ligue 1'e yükselen ikinci takım oldu

Fransa Ligue 2'de sezon biterken Ligue 1'e yükselen ikinci takım belli oldu.
Ligin son haftasında sahasında Dankerque ile golsüz berabere kalan Angers, Saint-Etienne'nin deplasmanda 2-1 mağlup olmasıyla adını Auxerre ile birlikte Ligue 1'e yazdıran ikinci takım oldu.
Fransa Ligue 1'e yükselecek üçüncü takım Saint-Etienne ile Rodez-Paris eşleşmesinin galibi olacak.
Ligin son haftasında sahasında Dankerque ile golsüz berabere kalan Angers, Saint-Etienne'nin deplasmanda 2-1 mağlup olmasıyla adını Auxerre ile birlikte Ligue 1'e yazdıran ikinci takım oldu.
Fransa Ligue 1'e yükselecek üçüncü takım Saint-Etienne ile Rodez-Paris eşleşmesinin galibi olacak.
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