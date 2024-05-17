Angers Ligue 1'e yükselen ikinci takım oldu

Fransa Ligue 2 karşılaşmasında Angers ağırladığı Dankerque ile golsüz berabere kaldı ve Ligue 1'e yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Angers Ligue 1'e yükselen ikinci takım oldu
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17 Mayıs 2024 23:41
Fransa Ligue 2'de sezon biterken Ligue 1'e yükselen ikinci takım belli oldu.

Ligin son haftasında sahasında Dankerque ile golsüz berabere kalan Angers, Saint-Etienne'nin deplasmanda 2-1 mağlup olmasıyla adını Auxerre ile birlikte Ligue 1'e yazdıran ikinci takım oldu.

Fransa Ligue 1'e yükselecek üçüncü takım Saint-Etienne ile Rodez-Paris eşleşmesinin galibi olacak.

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