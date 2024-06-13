Real Madrid'in yıldızı Suudi Arabistan yolcusu

Real Madrid ile sözleşmesi biten Nacho Fernandez, Al-Ittihad'a transfer olmak üzere.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Real Madrid'in yıldızı Suudi Arabistan yolcusu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Haziran 2024 22:23
Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ittihad dev bir transfer yapmaya daha hazırlanıyor.

2 YIL İÇİN 40 MİLYON

Fabrizio Romano'nun haberine göre Al-Ittihad, Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Nacho Fernandez için harekete geçti.

Haberin detaylarında Suudi Arabistan ekibinin, 34 yaşındaki İspanyol stopere iki yıl için tam 40 milyon euroluk bir sözleşme önerdiği söylendi.

Ayrıca Nacho Fernandez'in ise bu teklifi kabul etmeyi düşündüğü de iddia edildi.

45 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla 45 resmi maça çıkan Nacho Fernandez bu karşılaşmalarda 1 asistlik skor katkısı sağladı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery