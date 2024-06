Marco Rossi: ''Sorumluluğu ben alıyorum''

EURO 2024'te İsviçre'ye 3-1 kaybeden Macaristan'da teknik direktör Marco Rossi, maçın ardından konuştu.



Marco Rossi, ''İlk 7-8 dakika dışında ilk yarı berbattı. Çok pasiftik. Bu takımlara karşı bu seviyede her şey çok zor oluyor. Hataları parmakla işaret etmek istemiyorum. Ben koçum, bu yüzden sorumluluğu ben alıyorum.'' dedi.



Hataları düzeltemediklerini söyleyen Rossi, ''Yaptığımız hataları düzeltmek zordu. Oyuncularımız her gün böyle hatalar yapmıyor. Tüm faktörleri göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Hatalar oyunun bir parçası. En iyi oyuncular daha az hata yapar ama bu onların da başına gelebilir. Bireysel hataları önleyecek çok fazla strateji yok.'' ifadelerini kullandı.



Tecrübeli antrenör son olarak, ''Bu bir taktik meselesi değil ama hücum oyuncularının oyun tarzından dolayı birbirimizle iletişim kurmakta zorlandık. Devre arasında sorunu çözdük ama o noktada 2-0 gerideydik. İsviçre, sahanın her yerinde kaliteli oyunculara sahip, son derece tecrübeli bir takım. Baskıyı artırmaya başladığımızda oyunu, tempoyu yavaşlattılar ve zekalarını doğru kullandılar." şeklinde konuştu.