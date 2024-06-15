Haber Tarihi: 15 Haziran 2024 11:06 - Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2024 11:06

Kurban Bayramında Osmangazi köprüsü ücretsiz mi? 2024

2024 yılı Kurban Bayramı'nın gelmesi ile birlikte, Osmangazi köprüsü'nün bayramda ücretsiz olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki, Bayramda Osmangazi köprüsü ücretsiz mi, bedava mı? Bayramın ilk günü Osmangazi köprüsü ücretsiz mi?

Kurban Bayramında Osmangazi köprüsü ücretsiz mi? 2024
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Kurban Bayramı tatili sürerken gündeme gelen konulardan biri de köprü ve otoyolların durumu oldu. Bayram süresince köprü ve otoyollardan geçiş yapacak olan vatandaşlar kullanacakları güzergahların ücretsiz olup olmadığını sorguluyor. Peki, Bayramda Osmangazi köprüsü ücretsiz mi, bedava mı? 

BAYRAMDA OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ Mİ? 

Yap-işlet-devret projeleri ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuldu. Buna göre; Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ücrete tabii olacak.

NE ZAMANA KADAR ÜCRETSİZ?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bayram tatilinde alınan önlemleri ve uygulamaları duyurdu. 9 günlük bayram tatili süresi boyunca köprü ve otoyolların ücretsiz olacağını duyuran Uraloğlu, şunları söyledi:

"Bu bayramda da Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işletmesindeki köprü ve otoyollar Cumhurbaşkanımızın kararıyla cumartesi (6 Nisan) sabah itibarı ile bayram tatili sonuna kadar 9 gün boyunca ücretsiz olacak. Trafiğin yoğun olduğu karayolu güzergâhlarımızda yol çalışmalarına ara verdik. Trafiği yoğun olan tatil bölgelerinde ek önlemler aldık. Tatil süresince devam eden yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını asgari seviyede tutacağız. Bakım-onarım gibi nedenlerle şerit sayısında eksilme bulunan yolları da gözden geçirerek mümkün olan şeritlerin tamamını trafiğe açtık. Böylece uzun trafik kuyruklarının oluşmasını engelleyeceğiz."
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