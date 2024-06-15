Genç Kızlar Hentbol Şampiyonası'nda şampiyon belli oldu

2023-2024 sezonu Hentbol Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası'nın finalinde Anadolu Üniversitesi, Üsküdar Belediyespor'u 38-30 yenerek şampiyon oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Genç Kızlar Hentbol Şampiyonası'nda şampiyon belli oldu
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15 Haziran 2024 23:04
Ankara'da yapılan 2023-2024 sezonu Hentbol Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası'nın final maçında Anadolu Üniversitesi, Üsküdar Belediyespor'u 38-30 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan sıralama maçında, Aksaray Belediyespor, On Otomasyon Defne'yi 46-27'lik skor ile yenerek Türkiye üçüncüsü oldu.

Final maçında ise Üsküdar Belediyespor'u 38-30 mağlup eden Anadolu Üniversitesi, Hentbol Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası'nı şampiyon tamamladı.

Final maçı sonrası düzenlenen törende, kupa ve madalyaları THF Asbaşkanları Salim Öztürk ve Ediz Erkovan ile THF Genel Koordinatörü Zeki Pehlivan takdim etti.

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