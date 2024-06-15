Real Madrid'e Arda Güler'den sonra bir Türk daha!

Real Madrid'in Semih Kılıçsoy'u EURO 2024'te takip etmek için gözlemci görevlendirdiği belirtildi. İşte detaylar...

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Real Madrid'e Arda Güler'den sonra bir Türk daha!
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15 Haziran 2024 20:44
Real Madrid, Arda Güler'in ardından bir Türk genç yıldız adayını daha gözüne kestirdi.

İspanyol basınından Don Diario'nun haberine göre; Madrid devi, Beşiktaş'tın genç yıldızı Semih Kılıçsoy ile ilgileniyor.

ÖZEL OLARAK İZLENECEK

Haberde 18 yaşındaki futbolcunun Real Madrid'li yetkililer tarafından EURO 2024'te özel olarak izleneceği belirtildi.

ARDA GÜLER DETAYI

Real Madrid'in Rodygo ve Vinicius'u keşfeden scout şefi Juni Kalafat'ı, Semih Kılıçsoy'u turnuva boyunca izlemek için görevlendirdiği ifade edildi. Öte yandan Arda Güler'e yapılan takibin aynısının Semih için de uygulanacağı aktarıldı.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş formasıyla geçtiğimiz sezon 35 maça çıkan başarılı oyuncu, 12 gol attı ve 3 de asist yaptı. 

 
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