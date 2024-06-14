Dolar neden yükseliyor?

Serbest piyasada dolar bugün (9 Mayıs 2024) saat 09:30 itibariyle 32.2539 TL'den alınıp 32.2827 TL'ye satılıyor. Dolar düne göre güne yüzde 0.01 yükselişle başladı. Euro 34.7181 TL'den alınıp 34.7657 TL'den satılıyor. Euro değişimi ise düne göre güne yüzde 0.09. Sterlin 40.3897 TL'den işlem görüyor.



Öte yandan dün dolar en yüksek 32.4041 TL'yi en düşük 32.2432 TL'yi görerek günü 32.2515 TL'den tamamladı. Euro ise dün en yüksek 34.7783 TL'den, en düşük 34.6596 TL'den işlem görürken günü 34.6811 TL olarak kapattı.





Mayıs ayının ilk gününe göre dolar -0,23 TL düşerek yüzde -0,72 değer kaybetti.



Yılbaşı başlangıç değerine (29.7714 TL) göre dolar 2,48 lira artarak yüzde 8,34 oranında değer kazandı.



Son bir yıla göre ise dolar; 19.5210 liradan 32.2552 liraya yükselerek değer yüzde 65,23 değer kazancı yaşadı.



Euronun aylık-yıllık performansı



Euro Mayıs ayının ilk gününe göre euro -0,10 TL düşerek yüzde -0,29 değer kaybetti.



32.5562 TL olan yılbaşı başlangıç değerine göre euro 2,16 lira artarak yüzde 6,62 oranında değer kazandı.



Euro, son bir yıla göre 21.4036 liradan 34.7114 liraya yükselerek değer yüzde 62,18 değer kazancı yaşadı.



Sterlinin aylık-yıllık performansı



Sterlin bu ayın ilk gününe göre -0,38 TL düşerek yüzde -0,93 değer kaybetti.



Yılbaşı başlangıç değerine (37.7568 TL) göre sterlin 2,57 lira artarak yüzde 6,81 oranında değer kazandı.



Son bir yıla göre ise sterlin; 24.6591 liradan 40.3285 liraya yükselerek değer yüzde 63,54 değer kazancı yaşadı.



Goldman'dan seçim sonrası ilk yorum: TL'de iyi performans bekliyoruz



Goldman Sachs ekonomistleri seçimin geride kalmasıyla artan sermaye akımlarıyla Türk lirasının geçtiğimiz aylara kıyasla daha iyi performans sergilemesini bekliyor.



Aralarında Clemens Grafe'in de olduğu Goldman Sachs ekonomistleri, Türkiye'deki yerel seçimlerin büyük ölçüde tartışmasız geçmesi ve mevcut ekonomi politikalarına devam edileceği mesajının piyasalar tarafından memnuniyetle karşılanacağını öngördü.



Raporda, yıl başından bu yana gerçekleşen sermaye çıkışları ve seçim belirsizliği ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervlerinde ciddi kayıp olduğu hatırlatıldı.



Bununla birlikte sadece mevcut politikalara devam edilmesiyle önümüzdeki haftalarda sermaye girişinin tekrar başlayacağı öngörüldü. Cari dengedeki hızlı düzelmenin de etkisiyle TL'nin önceki aylara göre çok daha iyi bir performans göstereceği tahmin edildi.



Ekonomi yönetiminden 'programa devam' mesajları gelmişti



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da gerçekleştirdiği "balkon" konuşmasında ekonomi politikalarının devam edeceği sinyalini verdi.



Erdoğan AK Parti'nin ciddi kayıp yaşadığı yerel seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından yaptığı konuşmada "Ekonomide yol haritamız olan OVP ve 12. Kalkınma planımızı bugüne kadar kararlılıkla uyguladık. Enflasyon başta olmak üzere uyguladığımız ekonomi programımızın olumlu sonuçlarını yılın ikinci yarısında görmeye başlayacağız" dedi.



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yerel seçimlerin ardından Eylül 2023'te açıklanan Orta Vadeli Programı (OVP) güçlendirerek kararlılıkla uygulamaya devam edeceklerini söyledi.



Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Şimşek, "Ana hedefimiz olan enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi ve gelirler politikasına ilaveten kamuda harcama kontrolü yaparak tasarrufu ön planda tutacağız" dedi.

