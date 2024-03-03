Hollanda, Polonya'ya 45 yıldır kaybetmiyor

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu ilk maçında 16 Haziran Pazar (yarın) Polonya ile karşılaşacak Hollanda, son 45 yılda rakibine kaybetmedi.



Almanya'nın Hamburg kentindeki Volkspark Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 16.00'da başlayacak.



Mücadeleyi Portekizli hakem Artur Soares Dias yönetecek. Dias'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Paulo Soares ve Pedro Ribeiro yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Bosna Hersekli Irfan Peljto olacak.



HOLLANDA SON MAÇLARDA ÜSTÜN



Hollanda, rakibiyle oynadığı son 7 maçın 6'sından galibiyetle ayrıldı.



Son 12 müsabakaya bakıldığında ise "Portakallar" 7 kez galip geldi, 5 maç da berabere sona erdi.



Rakibine karşı 45 yıllık galibiyet özlemi çeken Polonya, son galibiyetini 1979'da 2-0'lık skorla aldı.



ARALARINDAKİ 20. MAÇ



Polonya ile Hollanda tarihlerinde 20. kez kozlarını paylaşacak.



Geride kalan 19 maçta Hollanda 9, Polonya 3 defa kazandı. 7 mücadele ise beraberlikle sona erdi.



Bu karşılaşmalarda Hollanda 28, Polonya 19 gol kaydetti.



İki takım arasında 2022-2023 UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan son maçı, 2-0'lık skorla Hollanda kazandı.



