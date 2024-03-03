Son finalist İngiltere, Sırbistan karşısında

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası C Grubu'nda Sırbistan ile İngiltere 16 Haziran Pazar (yarın) karşı karşıya gelecek.



Arena AufSchalke'de oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.



Orsato'nun yardımcılıklarını Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini üstlenecek.



EURO 2020'nin son finalisti İngiltere, kadro değeri ve formda oyuncularıyla turnuvanın iddialı takımları arasında yer alıyor.



Sırbistan da zorlu gruptan çıkma adına İngiltere karşısında puan alma peşinde olacak.



ŞAMPİYONA YOLCULUKLARI



İngiltere, şampiyonanın elemelerinde etkili bir performansa imza attı.



Elemelerde İtalya, Ukrayna, Kuzey Makedonya ve Malta ile mücadele eden İngiltere, grubunu namağlup lider tamamladı. Grupta oynadığı 8 maçtan 6 galibiyet ve 2 beraberlik ayrılan İngiltere, rakip fileleri 22 kez havalandırırken kalesinde ise sadece 4 gol gördü.



Sırbistan ise Macaristan, Karadağ, Litvanya ve Bulgaristan ile mücadele ettiği 2. sırada tamamlarken, 4 galibiyet, ikişer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.



İNGİLTERE ÜSTÜN



İki ülke arasındaki maçlarda İngiltere'nin rakibine üstünlüğü bulunuyor.



Bugüne kadar iki ülke takımları arasında oynanan 15 karşılaşmanın 6'sını İngiltere, 4'ünü ise Sırbistan kazandı. Raripler arasındaki 5 maç da berabere bitti.



Rekabette İngiltere'nin attığı 25 gole, Sırbistan 21 golle yanıt verdi.



TADIC SAHNEDE OLACAK



Sırbistan, Süper Lig'de önemli bir ismi kadrosunda barındırıyor.



Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından Dusan Tadic, Sırbistan Milli Takımı'nın da kaptanlığını yapıyor.



Tecrübeli oyuncunun, yarınki karşılaşmada ilk 11'de başlaması bekleniyor.



