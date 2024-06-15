A Milli Erkek Hentbol Takımı, İran'ı mağlup etti

A Milli Erkek Hentbol Takımı, İran ile yaptığı hazırlık maçını 31-30 kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
A Milli Erkek Hentbol Takımı, İran'ı mağlup etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Haziran 2024 22:36
2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Hentbol Takımı, İran ile oynadığı ikinci hazırlık maçını 31-30 kazandı.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara'da 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri hazırlıkları kapsamında kampta bulunan A Milli Takım, hazırlık maçında ikinci kez İran ile karşılaştı.

THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı 13-14 İran Milli Takımı'nın üstünlüğü ile tamamlanırken, ay-yıldızlı takım sahadan 31-30 galip ayrıldı.

Milli takım, İran ile aynı salonda yaptığı ilk hazırlık maçından 28-26 galip ayrılmıştı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery