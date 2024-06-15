Arefe günü (yarın), bayramda eczaneler açık mı, kapalı mı?

Kargolar bayram öncesi yoğunluk yaşarken vatandaşlar arefe günü kargoların açık olup olmadığını merak ediyor. Arefe günü kargoların bir bölümü normal mesai yaparken, bir bölümü ise yarım gün müşterilerine hizmet verecek. Arefe günü eczaneler saat 09:00 ile 13:00 saatleri arasında açık olacak, öğleden sonra sadece nöbetçi eczaneler açık olacak

Bayram tatili öncesinde gündelik işlerini tamamlamak isteyenler arefe günü kargolar açık mı araştırıyor. Bayramda kapalı olacak olan kargo ve eczanelerin arefe günü çalışıp çalışmayacağı merak ediliyor.



AREFE GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI?



Eczaneler Pazar günleri ve resmi tatillerde nöbetçi eczane usulü hizmet veriyorlar.



Arefe günü eczaneler yarım gün açık olacak, öğleden sonra sadece nöbetçi eczaneler açık olacak.



Bayram boyunca sadece nöbetçi eczaneler açık olacak.

Kargolar özel şirket olduğu için çalışma saatlerini kendi belirliyor ancak kargo şirketlerinin bir bölümğ yarım gün açık olacak, dağıtımın da yarım gün sürmesi bekleniyor. Bazıları ise tam gün kapalı olacak.

Aras Kargo, arefe gününde müşterilerine hafta sonu mesai saatlerine göre hizmet verecek.

Sürat Kargo arefe günü yarım gün açık olacak

Yurtiçi Kargo arife günü haftasonu mesai saatlerinde hizmet vermeye devam edecek.

MNG Kargo, arefe günü yarım gün açık olacak.

PTT Kargo, 14 Haziran 2024 Cumartesi günü olan arefe gününde yarım gün açık olacak.