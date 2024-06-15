Haber Tarihi: 15 Haziran 2024 09:45 - Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2024 09:45

Arefe günü (yarın), bayramda eczaneler açık mı, kapalı mı?

Kurban Bayramı arefesi eczane çalışma saatleri, sağlık kuruluşlarında işleri olanlar tarafından araştırılıyor. Resmi tatillerde kapalı olan eczaneler arefe günü açık mı, kapalı mı? 2024 arefe günü eczaneler saat kaça kadar açık?

Arefe günü (yarın), bayramda eczaneler açık mı, kapalı mı?
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Kargolar bayram öncesi yoğunluk yaşarken vatandaşlar arefe günü kargoların açık olup olmadığını merak ediyor. Arefe günü kargoların bir bölümü normal mesai yaparken, bir bölümü ise yarım gün müşterilerine hizmet verecek. Arefe günü eczaneler saat 09:00 ile 13:00 saatleri arasında açık olacak, öğleden sonra sadece nöbetçi eczaneler açık olacak

 Bayram tatili öncesinde gündelik işlerini tamamlamak isteyenler arefe günü kargolar açık mı araştırıyor. Bayramda kapalı olacak olan kargo ve eczanelerin arefe günü çalışıp çalışmayacağı merak ediliyor.

AREFE GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI?

Eczaneler Pazar günleri ve resmi tatillerde nöbetçi eczane usulü hizmet veriyorlar.

Arefe günü eczaneler yarım gün açık olacak, öğleden sonra sadece nöbetçi eczaneler açık olacak.

Bayram boyunca sadece nöbetçi eczaneler açık olacak.

AREFE GÜNÜ KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Kargolar özel şirket olduğu için çalışma saatlerini kendi belirliyor ancak kargo şirketlerinin bir bölümğ yarım gün açık olacak, dağıtımın da yarım gün sürmesi bekleniyor. Bazıları ise tam gün kapalı olacak.

ARAS KARGO AREFE GÜNÜ AÇIK MI?

Aras Kargo, arefe gününde müşterilerine hafta sonu mesai saatlerine göre hizmet verecek.

SÜRAT KARGO AREFE GÜNÜ AÇIK MI?

Sürat Kargo arefe günü yarım gün açık olacak

YURTİÇİ KARGO AREFE GÜNÜ AÇIK MI?

Yurtiçi Kargo arife günü haftasonu mesai saatlerinde hizmet vermeye devam edecek.

MNG KARGO AREFE GÜNÜ ÇALIŞIYOR MU?

MNG Kargo, arefe günü yarım gün açık olacak.

PTT KARGO AÇIK MI?

PTT Kargo, 14 Haziran 2024 Cumartesi günü olan arefe gününde yarım gün açık olacak.

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