Zlatko Dalic: "Ağır oldu, hak ettik"

Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic, İspanya'ya 3-0 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Zlatko Dalic: 'Ağır oldu, hak ettik'
Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic, İspanya'ya 3-0 kaybettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

Dalic yaptığı açıklamada, "İspanya'yı tebrik ediyorum. Ağır ve hak ettiğimiz bir yenilgi aldık. Enerjimiz tükenmiş gibiydi. İlk 15 dakika iyi mücadele etsek de sonra durduk. Gerçekten kötü bir maçtı." dedi.

Takımın performansını değerlendiren deneyimli teknik adam, "Nerede hata yaptığımızı konuşacağız. Rakipten çok uzak oynadık. Çok fazla zaman ve alan verdik, bu da bizi cezalandırdı." diye konuştu.

Dalic ayrıca, "Bizi bekleyen çok daha önemli bir maçımız daha var. Arnavutluk karşısına 3 puan almak için çıkacağız. Önümüzde iki maç var, hedefimizin ne olduğunu biliyoruz. Buna odaklanıp kazanmaya çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya11005143
2İsviçre11003123
3Macaristan100113-20
4İskoçya100115-40
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