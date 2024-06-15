Trabzonspor'un eski futbolcu hayatını kaybetti

Bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen 54 yaşındaki eski futbolcu Kevin Campbell, hayatını kaybetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trabzonspor'un eski futbolcu hayatını kaybetti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Haziran 2024 12:23
Trabzonspor, Arsenal ve Everton'da forma giyen eski İngiliz golcü Kevin Campbell 54 yaşında hayatını kaybetti.

İngiliz futbolcunun yaşadığı ciddi hastalık sebebiyle hayatını kaybettiği ifade edilirken, hastalığın detayları paylaşılmadı.

Campbell kariyeri boyunca Arsenal, Leyton Orient, Leicester City, Nottingham Forest, Trabzonspor, Everton, West Bromwich Albion ve Cardiff formaları giymişti.

Milwall'ın 26 yaşındaki kalecisi Matija Sarkic'in ardından aynı gün içinde Kevin Campbell'ın da hayatını kaybetmesi, futbol dünyasında büyük bir üzüntüye sebep oldu.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery