Galatasaray, transfer açıkladı: Palmer

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, son olarak Türk Telekom forması giyen şutör forvet James Palmer Jr. ile bir yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.



Yapılan açıklamada, "Galatasaray Erkek Basketbol Takımımız son olarak ligimizde Türk Telekom forması giyen şutör forvet James Palmer Jr. ile bir yıllık sözleşme imzalayarak sarı kırmızılı renklerimize bağladı. Geçtiğimiz sezon Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde 15.0 sayı, 3 ribaunt, 3.1 asist ve 14.1 verimlilik puanı ortalamaları ile sahada yer alan 196 cm boyundaki yeni transferimiz James Palmer Jr.'a Galatasaray Ailesi'ne hoş geldin diyor, yeni forması parçalı ile başarılarla dolu bir yıl diliyoruz." denildi.



G.SARAY, PALMER'İN KARİYERİNİ DE PAYLAŞTI



"31 Temmuz 1996'da Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington D.C.'de dünyaya geldi. Basketbola lise yıllarında yine doğduğu şehir olan Washington D.C'de yer alan St. John's Koleji Lisesi'nde başladı ve ardındandan aynı şehirdeki Maryland'da bulunan Dr. Henry A. Wise Lisesi'ne transfer oldu.



5 yıl sürecek üniversite yıllarının ilk 2 yılında Miami Üniversitesi, kalan 3 yılında ise Nebraska Üniversitesi formaları ile NCAA'de forma giydi. NCAA kariyerinin son iki yılında 2017/18'de 17.2 sayı, 4.4 ribaunt, 3.0 asist, 2018/19 sezonunda ise performansını artırarak 19.7 sayı, 4.2 ribaunt, 3.0 asist, 1.4 top çalma ortalamaları yakaladı.



Mezuniyetinin ardından 2019 yazında NBA G-League kampına katıldı ve NBA Yaz Ligi'nde Phoenix Suns ile 3 maça çıktı. Bu maçlarda gösterdiği 17.3 sayı, 4.3 ribaunt 2.3 asist, 1.7 top çalmalık performans ile G-League ekiplerinden Agua Caliente Clippers of Ontario'nun dikkatini çekti ve bu kulüp iler sürecek 2 yıllık kariyerine başlamış oldu.2019/20 sezonunda 31 maçta 19.2 sayı, 4.1 ribaunt, 2.8 asist, 1.2 top çalmalık performans ile etkili bir yıl geçirdi. 2020/21'de benzer bir performans ile ikinci yılını tamamladıktan sonra rotasını Avrupa'ya çevirdi.



2021/22 sezonu başında Polonya Ligi ekiplerinden Arged BM Stal Ostrow Wielkopolski ile 1 yıllık sözleşme imzalayarak kendi kariyer ortalamalarına yakın performansıyla BCL ve Polonya Ligi'nde toplam 39 maçta forma giydi. 2022 yazında yeniden ülkesine dönerek NBA Yaz Ligi için Utah Jazz ile anlaşmaya varan James Palmer Jr. 8 maçta mücadele etti ve 8.5 sayı, 3.6 ribaunt istatistiklerine imza attı.



NBA Yaz Ligi macerasının ardından 2022/23 sezonu için Fransız ekibi, Mincidelice JL Bourg en Bresse'e transfer oldu. EuroCup'ta yer alan takımı ile 39 Fransa Ligi, 19 EuroCup karşılaşması olmak üzere toplam 55 maçta mücadele etti. Fransa Ligi'nde 14.7 sayı, 3.8 ribaunt, EuroCup'ta ise 15.6 sayı, 4.0 ribaunt, 2.3 asist 1.3 top çalma ortalamaları ile 4 farklı kategoride istatistik hanesine ismini yazdırdı.



Geçtiğimiz sezon başında Türk Telekom forması ile ligimize merhaba diyen yeni transferimiz James Palmer Jr. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda istikrarlı kariyer performanslarından birini daha sergileyerek 15.0 sayı, 3.0 ribaunt, 3.1 asist, 1.1 top çalma ortalamaları ile oynadı. Ligde 3 sayılık atışlarda %48.9 ile kariyerinin en iyi performansını sergilemiş oldu. Türk Telekom ile EuroCup'ta da forma giyen oyuncumuz çıktğı 18 maçta istikrarlı performansına devam ederek 14.0 sayı, 2.9 ribaunt, 2.4 asist, 1.1 top çalma ile forma giydi.



Oynadığı takımlar;

2014-2015: University of Miami

2015-2016: University of Miami

2016-2017: University of Nebraska

2017-2018: University of Nebraska

2018-2019: University of Nebraska

2019: Phoenix Suns (NBA Summer League)

2019-2020: Agua Caliente Clippers of Ontario (NBA G League)

2020-2021: Agua Caliente Clippers of Ontario (NBA G League)

2021-2022: Arged BM Stal Ostrow Wielkopolski (Polonya)

2022: Utah Jazz (NBA Summer League)

2022-2023: Mincidelice JL Bourg en Bresse (Fransa)

2023-2024: Turk Telekom Ankara (Türkiye)"





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU