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Aston Villa-Tottenham
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16 Mayıs
Chelsea-M. United
1-0
16 Mayıs
OH Leuven-Westerlo
0-2
16 Mayıs
Famalicao-Casa Pia AC
2-1
16 Mayıs
Rio Ave-Gil Vicente
1-1
16 Mayıs
Levante-Albacete
1-0
16 Mayıs
SV Horn-Kapfenberger SV
3-1
16 Mayıs
SKN St. Poelten-Rapid Wien II
3-1
16 Mayıs
SV Stripfing-Austria Lustenau
2-0
16 Mayıs
Liefering-Admira Wacker
1-0
16 Mayıs
SW Bregenz-Ried
1-4
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Bellinzona-Thun
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FC Vaduz-Schaffhausen
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Tromsoe-Bodo/Glimt
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Roma Açık Tenis Turnuvası'nda finalin adı belli oldu!

Roma Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde Jannik Sinner ile Carlos Alcaraz finalde karşılaşacak

calendar 17 Mayıs 2025 00:58
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Roma Açık Tenis Turnuvası'nda finalin adı belli oldu!
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Roma Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkekler kategorisinde final müsabakası, dünya 1 numarası İtalyan raket Jannik Sinner ile 3 numaralı seribaşı İspanyol Carlos Alcaraz arasında oynanacak.

Başkent Roma'da Foro Italico Kompleksi'ndeki toprak kortlarda düzenlenen turnuvaya tek erkekler kategorisinde yarı final müsabakalarıyla devam edildi.

Günün ilk yarı final maçında, 3 numaralı seribaşı Alcaraz, ev sahibi ülkeden 8 numaralı seribaşı Lorenzo Musetti karşılaştı. Merkez Kort'ta oynanan ve 2 saat 3 dakika süren mücadelede Alcaraz, Musetti'yi 6-3 ve 7-6'lük setlerle 2-0 yenerek, finale yükseldi.

Yarı finalin diğer ayağında ise dünya 1 numarası İtalyan Sinner ile 11 numaralı seribaşı ABD'li Tommy Paul, Merkez Kort'ta karşılaştı. Mücadele 1 saat 43 dakika sürerken, Sinner ilk seti kaybetse de maçı çevirmesini bildi. İtalyan raket, ABD'li rakibini 1-6, 6-0 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek, finale yükseldi.

Böylece Roma Açık'ta tek erkekler finalinde, 18 Mayıs Pazar günü Sinner ile Alcaraz karşılaşacak.

Roma Açık Tenis Turnuvası'nda yarın da tek kadınlar final müsabakası oynanacak. Finalde 4 numaralı seribaşı ABD'li Coco Gauf ile 6 numaralı seribaşı İtalyan Jasmine Paolini kozlarını paylaşacak.


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